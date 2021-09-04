Одразу троє гравців Шахтаря збільшили свою вартість після переходу у донецький клуб, повідомляє Transfermarkt.

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Так ціна на Педрінью підскочила на 2 млн євро і тепер становить 17 млн. Марлон додав 3,5 млн і вартує 10 млн євро, а Лассіна Траоре "поважчав" на 2,5 млн і коштує тепер 9 млн євро.

Новачка Динамо Вітінью оцінюють на 5 млн євро (+1,5 млн до колишньої вартості). На 500 тисяч піднялася вартість голкіпера Ворскли Дмитра Різника – тепер за нього правлять 1,5 млн євро. На 300 тисяч євро більше оцінили Артема Довбика (1,8 млн євро) і Михайла Мудрика (900 тисяч євро).

Але найбільшого прогресу досяг форвард Зорі Овусу Раймонд Фрімпонг. Вартість ганця зросла на 1500% – з 25 тисяч євро до 400 тисяч.

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