"Хороший футболист, вратарь. Если предложение Шахтера есть, такое не каждый день бывает. У руководства свое мнение, у них свое, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и на том спасибо.

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Была бы это потеря для меня? Я не против. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уйти. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший, считаю. Не знаю, что будет завтра, но такая ситуация сегодня", – рассказал Максимов для программы Футбольный формат.

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