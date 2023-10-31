Товариський матч

Маккабі (Тель-Авів) – Бней-Єгуда – 2:1

Голи: Біттон, 33, Коен, 68 (з пенальті) – Мізрахі, 5

У вівторок, 31 жовтня, Маккабі (Тель-Авів) зіграв на своєму тренувальному полі в Кір'ят-Шалом контрольний матч із Бней-Єгудою. Як інформує портал One, суперник Зорі по Лізі конференцій здобув перемогу з рахунком 2:1 – голами відзначилися Ден Бітон і Йонатан Коен. Згідно з джерелом, матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на війні з ХАМАС.

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Маккабі пропустив уже на 5-й хвилині сильним ударом із 17 метрів і зумів відігратися ще в першому таймі – Бітону вдався індивідуальний прохід із завершенням. Перемога "жовто-синіх" була оформлена в середині другого тайму з пенальті: Коен заробив 11-метровий і сам привів вирок у виконання.

Маккабі провів цей матч під керівництвом Міхаеля Зандберга, тренера молодіжної команди клубу. Керувати ізраїльтянами в матчі Ліги конференцій із Зорею буде Роббі Кін.

Матч Зоря – Маккабі відбудеться 9 листопада в Польщі.

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