Товарищеский матч

Маккаби (Тель-Авив) – Бней-Иегуда – 2:1

Голы: Биттон, 33, Коэн, 68 (с пенальти) – Мизрахи, 5

Во вторник, 31 октября, Маккаби (Тель-Авив) сыграл на своём тренировочном поле в Кирьят-Шалом контрольный матч с Бней-Иегудой. Как информирует портал One, соперник Зари по Лиге конференций добыл победу со счётом 2:1 – голами отличились Дэн Битон и Йонатан Коэн. Согласно источнику, матч начался с минуты молчания в память о погибших на войне с ХАМАС.

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Маккаби пропустил уже на 5-й минуте сильным ударом с 17 метров и сумел отыграться еще в первом тайме – Биттону удался индивидуальный проход с завершением. Победа "жёлто-синих" была оформлена в середине второго тайма с пенальти: Коэн заработал 11-метровый и привёл приговор в исполнение.

Маккаби провёл этот матч под руководством Михаэля Зандберга, тренера молодёжной команды клуба. Руководить израильтянами в матче Лиги конференций с Зарей будет Робби Кин.

Матч Заря – Маккаби состоится 9 ноября в Польше.

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