Зоря не зможе зіграти з Маккабі Тель-Авів у поєдинку 3-го туру Ліги конференцій у заплановану дату.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив перенесення матчу Маккабі Тель-Авів – Зоря з 26 жовтня на 25 листопада.

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Подібна доля очікує на зустріч Вільяреала та Маккабі Хайфа – гру перенесли з 26 жовтня на 6 грудня. Крім того, у зв’язку з поточною ситуацією молодіжна команда Маккабі Хайфа відмовилася від участі в Юнацькій лізі УЄФА цього сезону. УЄФА взяла це до відома та підтвердила, що молодіжна команда празької Спарти автоматично вийшла до 2-го раунду кваліфікації чемпіонського шляху.

Нагадаємо, матч Маккабі – Зоря мав відбутися 26 жовтня, але через війну ХАМАСа з Ізраїлем його перенесли, хоча український клуб пропонував альтернативні варіанти. До слова, після двох турів Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідає друге місце групи B. У Маккабі 3 бали і третя позиція.

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