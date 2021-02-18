Матч, як і онлайн-трансляція Маккабі Тель-Авів – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Шахтар опинився в Лізі Європи, посівши третє місце у групі ЛЧ з мадридським Реалом, міланським Інтером та Борусією Менхенгладбах. Маккабі фінішував другим у квартеті ЛЄ з Вільяреалом, Карабахом та Сівасспором, набравши 11 очок. Перед матчем в Ізраїлі "гірники" не зуміли обіграти Колос в УПЛ – це була єдина офіційна гра підопічних Луїша Каштру в 2021 році.

Шахтар здобув комфортну перемогу над Маккабі у Тель-Авіві

Шахтар відкрив рахунок на 31-й хвилині. Марлос перевів наліво на Матвієнка, той у дотик покотив на Алана Патріка. Бразилець пробив точно – 1:0 на користь "гірників". Перший офіційний гол Шахтаря у 2021-му.

Маккабі – Шахтар: відео гола Патріка:

У другому таймі Маккабі перехопив ініціативу та мав моменти, щоб забити. Але їзраїльтян або підводила точність, або надійно діяв Анатолій Трубін. Натомість вже у компенсований час Шахтар поставив крапку. Контратаку "гірників" завершив Тете.