Матч Колоса проти Шахтаря мав відбутись у суботу на стадіоні в Ковалівці, але через несприятливі кліматичні умови матч перенесли на стадіон імені В. Лобановського. За добу до цього Динамо тут перемогло Олімпік, відірвавшись від Шахтаря на чотири залікових бали. Тоді газон виглядав жахливо, але агрономи зуміли більш-менш відродити поле. На ньому під час гри навіть паслися голуби.

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Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без усіляких знижок на клас Колоса. Суперники реально не поступалися один одному – техніка "гірників" на зимовій травичці не виділялася, а номінальні господарі нав'язали єдиноборства та постійно вилітали в контратаки. Дебютний удар по воротах Трубіна стався вже на 1-й хвилині, а донеччани відповіли на 4-й. Ці спроби від Оріховського та Коноплянки виявились неточними.

Шахтар до перерви мав три нагоди відкрити рахунок, але всі вони мали низький xG. Найкращу можливість забити мав Алан Патрік, який пробив із середньої дистанції у лівий нижній кут на 11-й хвилині – м'яч пройшов поруч зі стійкою. На 15-й Мораєс стріляв з меж штрафного по центру – Волинець зафіксував м'яч у руках лишень з другої спроби. На 28-й Матвієнко скинув подачу з кутового вздовж воріт на дальню стійку, однак Мораєс не зміг дотягнутись до "круглого". Ось, власне, і все, що створив Шахтар за стартові 45 з гаком хвилин.

У Колоса в цей період було півтора топ-моменти. Чому півтора? Тому що вихід Оріховського віч-на-віч на 17-й хвилині стався з офсайду, який не залишився непоміченим. Втім, навіть якби все було чисто, гола б не сталося – Трубін виграв дуель у Павла. На 39-й же хвилині забивати мав Богданов, який увірвався в штрафний і замкнув навіс з лівого флангу потужним ударом головою – м'яч летів під праву стійку, але на його шляху опинився Кривцов! Зрештою, на перерву команди пішли при дев'яти офсайдах та нулі голів.

Другий тайм Шахтар розпочав надзвичайно активно. Вже на 47-й хвилині Мораєс пробивав з півкола по центру, але Волинець спіймав м'яч. Ще за дві хвилини Коноплянка з меж штрафного стріляв з відскоку – неточно! На 55-й же Євген змарнував неймовірну нагоду відкрити рахунок, увірвавшись у карний майданчик та пробивши у Петрова – м'яч від його біцепса відлетів на Коно, а той одразу ж проштовхнув сферу повз Волинця. Гавриш виніс її з лінії воріт!

Колос відповів вже через дві хвилини проривом Антюха правим флангом та ударом Дениса з гострого кута – Трубін врятував Шахтар. Після цього Луїш Каштру вирішив відповісти на вихід Дена Костишина, знявши Коноплянку й випустивши Тете. На деякий час гра заспокоїлась.

В середині другого тайму команди знову обмінялися хорошими моментами. Так, на 67-й хвилині відкрити рахунок міг Колос: Кравченко отримав закидання від Богданова й покотив на правий край Антюху, а той, переклавши м'яч з ноги на ногу, закрутив у дальню дев'ятку – трохи неточно! Шахтар відповів на 69-й вриванням Марлоса в штрафний та падінням у боротьбі з Петровим, за яке арбітр не наважився призначати пенальті. Крім цих епізодів, на 75-й хвилині нагадав про себе Богданов, який зі стандарту слабенько пробив повз ворота.

Ближче до фінального свистка нерви почали брати гору над футболістами, що не найкращим чином позначалося на якості футболу. При цьому єдиний момент у основний час створив Колос – це Лисенко обігрався з Данфа та пробив із середньої дистанції повз дальній кут. Шахтар же міг врятувати свою перемогу на другій компенсованій хвилині, коли Фернандо впав у штрафному ковалівців. Ігор Пасхал переглянув повтор і відмовився вказувати на позначку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Колос вперше за шість матчів у історії протистоянь не програв "гірникам". Тепер Шахтар відстає від Динамо на три залікових бали, а ковалівці, набравши 19 очок, тримаються сьомими.

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