Магуайр визначився зі своїм майбутнім в Манчестер Юнайтед – Тег Хаг відібрав капітанську пов'язку у футболіста
Харрі Магуайр хоче покинути Манчестер Юнайтед. Головний претендент на футболіста – лондонський Вест Хем.
Англійський захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магуайр має намір змінити клубну прописку – причиною такого бажання футболіста стало рішення Еріка Тен Хага відібрати капітанську пов'язку в англійця. Про це пише журналіст Ніколо Скіра.
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Головним претендентом на захисника називають лондонський Вест Хем, який готовий витратити солідні кошти, щоб підписати футболіста – "молотобійці" планують витратити частину грошей з продажу Деклана Райса в Арсенал.
За повідомленням декількох англійських ЗМІ новим капітаном "червоних дияволів" стане португальський півзахисник команди Бруну Фернандеш.
Центральний захисник перейшов у Манчестер Юнайтед з Лестер Сіті за 80 мільйонів фунтів стерлінгів у 2019 році. Загалом Харрі Магуайр відіграв за манкуніанців у 175 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.
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