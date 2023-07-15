Півзахисник Деклан Райс за рекордні гроші перейшов із Вест Хема в Арсенал і гратиме в одній команді з Олександром Зінченком.

Віце-чемпіони Англії оголосили про перехід 24-річного опорного хавбека Деклана Райса. Колишнім одноклубник Андрія Ярмоленка уклав довгостроковий контракт (5+1) і обрав 41-й номер, інформує офіційний сайт "канонірів".

У суботу, 15 липня, Райс попрощався з Вест Хемом, в якому провів всю професіональну кар'єру. Sky Sports повідомив, що Арсенал заплатить за хавбека збірної Англії 105 мільйонів фунтів (122 млн євро). Це новий рекорд не лише між клубами Прем'єр-Ліги, а й в історії усього британського футболу.

Зокрема, хавбек став найдорожчим британцем в історії, випередивши Джека Гріліша і Джуда Беллінгема. Перехід Райса ледь не став рекордним і в АПЛ – досі більше платили тільки за Енцо Фернандеса (106,8 мільйон фунтів).

Райс перебував у системі Вест Хема з 2013 року. Півзахисник доріс до статусу капітана команди (245 матчів, 15 голів, 13 асистів), а в сезоні 2022/23 виграв з клубом Лігу конференцій. Той фінал у Празі проти Фіорентини став останнім матчем хавбека у футболці "молотів".

Для Арсенала Деклан Райс став третім новачком у літнє вікно. Раніше "каноніри" підписали Кая Хаверца з Челсі (70 мільйонів євро) і Юрр'єна Тімбера з Аякса (40 млн євро плюс бонуси).

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