Головний тренер манкуніанців Ерік Тен Хаг в минулому сезоні віддавав перевагу Лісандро Мартінесу та Рафаелю Варану в центрі оборони. Капітан Харрі Магуайр отримував місце у стартовому складі тільки, якщо хтось з основних захисників був травмований.

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Ерік Тен Хаг у кампанії 2023/24 не розраховує на Магуайра і гравець міг би покинути команду. До цього підштовхують дії тренера, який вирішив забрати у захисника капітанську пов'язку. Згідно з інформацією Mirror, новим капітаном Манчестер Юнайтед буде Бруну Фернандеш.

Нагадаємо, що Магуайр приєднався до манкуніанців у 2019 році. З того часу захисник відіграв у 175 матчах, в яких забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.

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