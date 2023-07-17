Манчестер Юнайтед та Інтер оформлять трансфер, який зачепить багатьох кіперів у Європі.

Англійський та італійський клуби нарешті домовилися про всі ключові деталі переходу Андре Онана, стверджуєе інсайдер Фабріціо Романо.

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Переговори тривали кілька тижнів. Раніше повідомлялося, що МЮ пропонує 50 млн євро+5 млн бонусами, а Інтер хоче 60 млн. Рік тому "нерадзуррі" підписали Онана вільним агентом і отримали найкращого голкіпера розіграшу ЛЧ. Загалом камерунець провів за Інтер 41 матч, в якому пропустив 36 голів та 19 разів зберіг ворота "сухими". Юнайтед заздалегідь "розчистив" місце для Онана, попрощавшись з Давідом Де Хеа.

Інтер також шукатиме новий дует воротарів, оскільки раніше відпустив Саміра Хандановіча. З міланцями пов'язують Яна Зоммера та Анатолія Трубіна.

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