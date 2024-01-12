Гравці Наполі мали бути замкнені в готелі для підготовки до дербі Кампанії. Але щось пішло не так.

Принизлива поразка від Торіно з рахунком 0:3 не залишила наставнику Наполі вибору – він ухвалив рішення про "ретрит". Згідно з планом, команда мала виїхати в готель і цілеспрямовано готуватися до цього матчу, уникаючи будь-яких зовнішніх чинників, включно контакту з власними сім'ями.

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Передбачалося, що такий захід покарання триватиме аж до суботнього дербі з Салернітаною. Однак у четвер, 11 січня, Мадзаррі все ж дав слабину і відпустив своїх підопічних додому на кілька годин. Згідно зі Sportitalia, гравці Хвіча Кварацхелія і компанія повернулися додому на таксі, а вже ввечері повернулися в готель.

Раніше повідомлялося, що самі футболісти Наполі підтримали ідею тренера з "ретритом".

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