Игроки Наполи должны были быть заперты в отеле для подготовки к дерби Кампании. Но что-то пошло не так.

Унизительное поражение от Торино со счётом 0:3 не оставило наставнику Наполи выбора - он принял решение о "ретрите". Согласно плану, команда должна была уехать в отель и целенаправленно готовиться к этому матчу, избегая любых внешних факторов, включая контакт с собственными семьями.

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Предполагалось, что такая мера наказания продлится вплоть до субботнего дерби с Салернитаной. Однако в четверг, 11 января, Мадзарри всё же дал слабину и отпустил своих подопечных домой на несколько часов. Согласно Sportitalia, игроки Хвича Кварацхелия и компания вернулись домой на такси, а уже вечером вернулись в отель.

Ранее сообщалось, что сами футболисты Наполи поддержали идею тренера с "ретритом".

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