В рамках програми дня у 19-му турі італійської Серії А було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 19-й тур

Торіно – Наполі – 3:0

Голи: Санабрія, 43, Влашіч, 52, Бонджорно, 66

Вилучення: Маццокі, 50 (Наполі)

Удінезе – Лаціо – 1:2

Голи: Волас, 59 – Пеллегріні, 12, Весіно, 76

Наполі зазнав катастрофи у Турині. Торіно влаштувало чемпіону розгром, чому неабияк сприяло вилучення Маццокі. Паскуале вперше вийшов у футболці партенопейців, замінивши Зєлінскі у перерві – а вже за чотири хвилини його грубий підкат було покарано червоною карткою. Маццокі став першим з 1997 року футболістом неаполітанського клубу, вилученим у дебютному матчі.

До цього моменту гості горіли з рахунком 0:1. Залишившись у меншості, підопічні Вальтера Мадзаррі пропустили ще два голи, причому до 66-ї хвилини. Особливо успішним цей вечір став для Сапати, адже він віддав два асисти. У підсумку, Наполі програв з рахунком 0:3, опустившись на дев'яту сходинку й відставши від зони ЛЧ на п'ять очок.

У паралельній зустрічі Лаціо здолав Удінезе. Це вже третя поспіль перемога "орлів" – і завдяки ній команда наблизилась до топ-4 на відстань трьох залікових балів.

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