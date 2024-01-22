У затриманні вболівальника Удінезе "винні" інші шанувальники фріульців. Як інформує Gazzetta dello Sport, поліція зуміла розпізнати расиста завдяки аматорським відео самих шанувальників "зебр". Попри те, що клуб з Удіне представив поліції безліч відео зі стадіону, працівники служби не змогли виявити на ньому підозрюваного.

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Раніше генеральний директор Удінезе Франко Коллавіно заявив, що його клуб вимагатиме від прокуратури довічної заборони відвідування стадіону для цього горе-фаната. Фріульський клуб, судячи з усього, заплатить штраф – інших санкцій щодо Удінезе вжито не буде.

Раніше ультрас Удінезе з Курви Норд зажадали від Меньяна доказів стосовно расистських кричалок у бік воротаря Мілана.

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