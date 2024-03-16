Житомирці після звільнення Юрія Калітвінцева знову програли. Гра з Оболонню почалася катастрофічно. Вже на другій хвилині Чоботенко заробив червону картку. На 10-й Черненко забив, як виявилося, єдиний гол у цьому матчі. Забив дуже красиво.

Оболонь здолала Полісся завдяки шедевру Черненка та вилученню на 2-й хвилині – житомиряни не виграли у 7-му турі поспіль

Це перша перемога киян після відновлення сезону, але покинути зону перехідних матчів Оболонь поки не може. Полісся програло втретє поспіль й уже опустилося на шосте місце в турнірній таблиці УПЛ.