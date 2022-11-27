"Коли ми приїхали до Петрового, побачили поле – зрозуміли, що комбінаційного футболу тут не буде. Натомість, буде багато боротьби. Це підтвердила і сама гра. У першому таймі футболісти Інгульця грали трохи агресивніше. Вони забили і мали ще дві стовідсоткові нагоди. Добре в цих епізодах зіграв Богдан Когут.

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У перерві ми намагалися внести корективи у гру. Через центр нам не вдавалося атакувати. Намагалися вмикати фланги і додавати швидкості. У принципі, другим таймом я задоволений. Ми багато атакували, створювали моменти. На жаль, не забили. Мало забиваємо в останніх матчах.

Щодо вилучення Владислава Шарая – я так зрозумів, що він отримав друге попередження за лайку. Щодо суддівства загалом – я багато рішень арбітра не зрозумів. Він в обидва боки багато помилявся. Це не виправдання нашої поразки, але арбітр помилявся дуже багато. Людина просто "застрелилася" в Івано-Франківську, її мали відсторонити, а замість покарання призначають судити матч Прем'єр-ліги. Це неприпустимо у нашому футболі.

Ми завершили рік чотирма поразками. Вважаю, на це вплинув і календар. Ми наприкінці року грали з Зорею, Шахтарем, Динамо, Олександрією – всі матчі важкі. І ніхто з цих суперників не переграв нас в одні ворота. Як і з Інгульцем. Ми цілком могли здобути бодай нічию.

Кінцівка року – не найкраща у плані результату. Ми набрали 17 очок. Але загалом я задоволений цим доробком – для нас це хороший показник. Перед стартом нас записували до відвертих аутсайдерів, але сезон показав, що це не так. Відпочинемо, проведемо точкову селекцію і продовжимо боротьбу у другому колі", – сказав Вірт на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у матчі 13-го туру Першої ліги між Прикарпаттям та Карпатами Дмитро Кривушкін припустився кричущої помилки: він не помітив, що у складі львів'ян на полі було 12 гравців (футболіст, якого замінили, не покинув поле).

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