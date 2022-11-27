"Когда мы приехали в Петрово, увидели поле – поняли, что комбинационного футбола здесь не будет. Зато будет много борьбы. Это подтвердила и сама игра. В первом тайме футболисты Ингульца играли немного агрессивнее. Они забили и имели еще два стопроцентных момента. Хорошо в этих эпизодах сыграл Богдан Когут.

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В перерыве мы пытались внести коррективы в игру. Через центр нам не удавалось атаковать. Пытались включать фланги и прибавлять скорости. В принципе, вторым таймом я доволен. Мы много атаковали, создавали моменты. К сожалению, не забили. Мало забиваем в последних матчах.

Что касается удаления Владислава Шарая – я так понял, что он получил второе предупреждение за брань. Что касается судейства в целом, то я много решений арбитра не понял. Он в обе стороны много ошибался. Это не оправдание нашего поражения, но арбитр ошибался слишком много. Человек просто "застрелился" в Ивано-Франковске, его должны были отстранить, а вместо наказания назначают судить матч Премьер-лиги. Это недопустимо в нашем футболе.

Мы завершили год четырьмя поражениями. Считаю, что на это повлиял и календарь. Мы в конце года играли с Зарей, Шахтером, Динамо, Александрией – все матчи тяжелые. И никто из этих соперников не обыграл нас в одни ворота. Как и с Ингульцем. Мы вполне могли добыть хотя бы ничью.

Концовка года – не самая лучшая в плане результата. Мы набрали 17 очков. Но в целом я доволен – для нас это хороший показатель. Перед стартом нас записывали в откровенные аутсайдеры, но сезон показал, что это не так. Отдохнем, проведем точечную селекцию и продолжим борьбу во втором круге", – сказал Вирт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 13-го тура Первой лиги между Прикарпатьем и Карпатами Дмитрий Кривушкин допустил кричащую ошибку: он не заметил, что в составе львовян на поле было 12 игроков (футболист, которого заменили, не покинул поле).

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