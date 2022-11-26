У поєдинку 15-го туру чемпіонату України рівняни на виїзді поступились петровцям. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

До очного протистояння Інгулець і Верес підійшли з різними турнірними завданнями. Якщо комнда Юрія Вірта комфортно почувалась у верхній частині турнірної таблиці, то підопічним Младена Бартуловіча належало "вистрибнути зі штанів", аби покинути зону вильоту.

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Довгоочікувана (лише друга в сезоні) перемога у попередньому турі над Львовом, мала додати петровцям впевненості і віри у власні сили. Розраховували господарі і на стан поля, на який після матчів чемпіонату світу у Катарі було боляче навіть дивитись. Свої враження щодо газону перед початком матчу висловив блогер і гравець Вереса Дмитро Поворознюк, зазначивши: "Ми ще не почали грати в футбол, а його вже немає. Тренер в шоці. Це трендець".

Інгулець полетів на ворота суперника з перших секунд і протягом перших десяти хвилин створив декілька небезпечних моментів. Спочатку Когут не втримав м'яч після навісу у воротарський зі стандарту, але вчасно виправився. А згодом Кухарук пасом з центра поля знайшов Сітала, той пройшов з м'ячем майже до лінії штрафного і розрядив свою гармату – вище воріт.

Кучеров у відповідь потужно пробив під праву стійку Інгульця – Паламарчук у стрибку перевів на кутовий. На 13-й хвилині господарі вийшли вперед: Запорожець закинув за спини захисників у штрафний майданчик праворуч, Сітало накрутив захисника і голкіпера, який вийшов на перехоплення, і з гострого кута пробив у дальній кут. Сфера влучила і стійку і влетіла у сітку – другий гол для Артема в сезоні.

Попри гол Інгулець не зупинився і продовжив кружляти біля воріт Когута – у декількох моментах від другого м'яча рівнян врятувала лише самовіддана гра захисників.

В середині тайму Верес змарнував 100%-ий шанс зрівняти: Гайдучик віддав чудовий пас на Шарая – Владислав з центру штрафного пробив вище воріт. Емоції зашкалювали настільки, що головному арбітру матчу Кривушкіну довелось заспокоювати Вірта жовтою карткою.

На останніх хвилинах Марусич мав забивати без шансів для Когута, але кіпер вирішив розставити руки і м'яч влучив у кінцівку. За мить Когут вдруге здійснив мегасейв, ставши справжнім героєм Вереса у першому таймі.

По перерві рівняни додали і заграли небезпечніше, але захист суперника діяв відмінно. На 60-й хвилині Геннадій Пасіч завдав гарматного удару з-за меж штрафного – м'яч просвистів у лічених сантиметрах повз ліву стійку. У наступному моменті Верес вимагав призначення пенальті за гру рукою Сітала, але арбітр проігнорував епізод. Гості подали декілька кутових поспіль, але петровці стояли на смерть – Паламарчук літав у воротарському немов птах.

В середині другого тайму Гайдучик впритул розстрілював Паламарчука, але кіпер Інгульця дивом зачепився за м'яч і накрив сферу. За мить до цього воротар зреагував на потужний удар Пасіча здалеку. Майже одразу вже Когут врятував Верес після удару Сітала у ближній кут, перевівши на кутовий.

На 80-й хвилині Сергійчук впав у штрафному Інгульця, але замість пенальті побачив перед собою "гірчичник" за симуляцію. Вірт на тренерському містку, здавалось, готовий був спопелити арбітра. За 4 хвилини Шарай отримав попередження, висловив своє невдоволення і отримав другу жовту, залишивши Верес у меншості.

Перемога принесла Інгульцю 13 очок і підняла на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Верес з 17-ма пунктами восьмий.

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