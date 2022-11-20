У поєдинку 13-го туру Першої ліги Прикарпаття – Карпати (0:2) трапився дуже незвичний епізод. Швидше за все, інцидент матиме продовження.

Карпати впевнено здобули три очки в Івано-Франківську завдяки голам Дуця і Галенкова ще до перерви. Попри це, підопічні Андрія Тлумака можуть втратити перемогу.

Перша ліга: Карпати впевнено перемогли Прикарпаття, осічка МФК Металург на "болоті" і перемога Оболоні

Річ у тім, що впродовж хвилини "леви" грали з 12-ма футболістами одночасно. На 58-й хвилині Андрій Тлумак провів подвійну заміну. Замість Шаха і Миколи Когута вийшли Кожанов і Лень. Якщо Артур Шах пішов з поля, то Когут чомусь залишився. Арбітр матчу Дмитро Кривушкін не одразу це помітив. Через хвилину гри 12 на 11 Когут отримав жовту картку і таки завершив гру.

Якщо глянути відео іпорахувати гравців у зелених футболках, стане помітно, що дійсно у Карпат було 11 польових гравців плюс воротар.

Тепер львівському клубу загрожує технічна поразка. Пункт 12 статті 27 Регламенту ПФЛ передбачає наступне: "Якщо футболіст, якого замінено до початку або в процесі матчу, або вилучено, або не внесено до рапорту арбітра, у подальшому безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується поразка (0 :3), команді-суперниці – перемога (3:0), а до клубу застосовуються дисциплінарні санкції".

Цікаво, що Дмитро Кривушкін, який працював на матчі, не мав був арбітром цього поєдинку. За кілька днів до гри харківського рефері призначили замість Дениса Резнікова, який через сімейні обставини не не зміг відпрацювати гру.