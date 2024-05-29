"Сумна звістка з війни знову пекучим болем відгукується у футбольній громаді. Додому на щиті повернувся ще один наш захисник – Іван Шевченко з позивним "Технік".

Загинув колишній футболіст українського клубу – він захищав Україну від росіян

22-річний хлопець загинув під час виконання завдання за призначенням. Іван був командиром відділення окремого взводу розвідки. Він завжди славився своєю стійкістю, прямотою і сильним характером, що не одноразово доводив як на полі бою, так і під час відпочинку.

"ФК Динамо (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Івана та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою", – йдеться у заяві прес-служби столичного клубу.

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