Чорноморець і Металіст зустрілися в Одесі у поєдинку 15-го туру УПЛ (0:0). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

До поєдинку з харків'янами команда Романа Григорчука підходила з двоматчевою переможною серією. "Моряки" посідали передостаннє місце, маючи, як і Львів, 9 очок. Металіст перебував на 10-й позиції (15 очок), але не перемагав вже доволі давно. Востаннє "жовто-сині" брали три очки ще 15 жовтня у поєдинку з Ворсклою.

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Старт гри був за харків'янами. Вже на 15-й секунді Картушов пробив по воротах Непогодова, але трохи не влучив. Підлепенець протягнув м'яч і пробив – сейв Непогодова. Одесити нагадали про себе тільки в середині тайму, але ривок Брагару, який повернувся з молодіжної збірної України, завершився падінням після контакту з Демченком. Без пенальті. Удар Юсова з-за меж штрафного без проблем нейтралізував Костик.

А от на 30-й хвилині Чорноморець міг забивати. Костик потягнув постріл Юсова, атака господарів продовжилася, і голкіпер Металіста впорався зі ще одним ударом головою. Повеселив Наумець, який бив по воротах Металіста, а влучив у свого ж партнера (Максима Брагару).

Ще до перерви Металіст втратив Максима Прядуна, який отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Замість нього вийшов Рязанцев. Останній момент у першому таймі був за Чорноморцем – Сергій Кравченко з ходу не влучив у кут воріт. Логічні 0:0 до перерви – Металіст розпочав краще, але друга половина тайму була вже за господарями. Втім, явних гольових моментів не було ні в кого.

На другий тайм Роман Григорчук кинув у бій Олександра Гладкого, але ближчим до гола був Чорноморець. Непогодов врятував одеситів після удару головою Демченка. Знайшов свій момент і сам Гладкий після подачі кутового, проте не влучив у площину.

Божевільний момент змарнував Металіст на 65-й хвилині. Рязанцев після пасу Картушова вибіг віч-на-віч із Непогодовим, обіграв його, але відпустив від себе м'яч. Удар із гострого кута – стійка.

У харків'ян був ще один момент. Підлепенець замикав подачу зі штрафного і влучив у поперечину. Непогодов ніяк не рятував, але одеситам пощастило. Чорноморець відповів моментом Путрі, який теж не влучив. Наприкінці гри у харків'ян вийшов 16-річний Данило Кайдалов, який встиг ще й жовту отримати за фол проти ветерана Кравченка.

Зрештою, 0:0. Металіст у другому таймі був куди гострішим, але у підсумку продовжив безгольову серію, яка налічує вже майже 400 хвилин. Тривала безвиграшна серія харків'ян теж триває. Металіст посідає 10 місце (16 очок). Чорноморець не програв третій матч поспіль, набрав 10 балів і йде передостаннім.

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