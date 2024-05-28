Як стало відомо Футбол 24, Лусіано Родрігес приходить не на місце Циганкова. Жирона готова викласти рекордні для себе 14 млн євро за 70% прав на 20-річного вінгера Ліверпуля Монтевідео.

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Родрігес здебільшого грає на правому фланзі, але не повинен стати великою проблемою для Циганкова. Жирона прагне зберегти Віктора на наступний сезон, а рекордний новачок радше компенсує втрату Савіо. Доля бразильця залежить від того, чи припинить City Football Group бути мажоритарним власником каталонського клубу. Тоді Савіо міг би відправитись у повторну оренду, якщо Гвардіола не захоче його зберегти після зборів з Ман Сіті. Якщо Жирона зазнає невдачі у цьому напрямку, то планує награвати Родрігеса саме на лівому фланзі.

Натомість Циганкову вже робили пропозицію щодо нового контракту. Жирона занепокоєна скромною клаусулою українця, яка не стане проблемою для покупців з АПЛ. Віктор досі не відповів щодо пролонгації. Ймовірно, конкретика зʼявиться після виступу на Євро-2024.

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