"Зараз ми з вами переживаємо складний, але водночас дуже важливий момент в історії Металіста 1925. На жаль, результати сезону змусили нас покинути УПЛ і перейти до Першої ліги.

Скрипник – про виліт Металіста 1925 з УПЛ: "Своєю грою ми на це заслужили"

Цей результат нас не задовольняє, але є цілком об'єктивним і зрозумілим, адже наша команда не встигла реалізувати всі задумані плани. Результат на полі відповідає нашій поточній позиції.

У нас попереду багато роботи. Ми повинні проаналізувати помилки сезону та виправити недоліки. Хочу наголосити, що як інвестор та президент, я продовжую підтримувати клуб. Перехід у Першу лігу жодним чином не вплине на фінансування та підтримку. Навпаки, ми з командою зробимо все, аби харківський футбол продовжував розвиватися.

Нашим основним завданням на наступний сезон буде посилення і повернення до УПЛ. Ми плануємо покращити футбольну складову, додати професіоналізму, добудувати операційні процеси та оновити структуру, розв'язати питання, пов'язані з інфраструктурою, щоб повернутися до Прем'єр-ліги сильнішими, стійкішими і кращими.

Ми приділимо особливу увагу роботі з трансферами, підсиленню скаутингу та розвитку молодих талантів. У нас є цей рік, і ми маємо намір використати його максимально продуктивно. Ми впевнені, що повернемося у Прем'єр-лігу ще сильнішими", – цитує Носова офіційний сайт "жовто-синіх".

Нагадаємо, за підсумками сезону Металіст посів у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку і вилетів у нижчий дивізіон.

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