"Дякуємо Денису за внесок та переданий досвід, який він приніс до нашої команди. І окреме дякую за дві серії післяматчевих пенальті в цьогорічному розіграші Кубка України. "Жовто-зелена" родина бажає подальших успіхів у житті!" – йдеться у заяві клубної прес-служби.

Полісся визначилось з домашнім стадіоном на єврокубки та місцем проведення літніх зборів – цього разу без розмаху

Нагадаємо, що Бойко став гравцем Полісся влітку 2023 року. Він наскільки органічно вписався у команду на той момент Юрія Калітвінцева, що житомирські уболівальники визнали його найкращим гравцем команди у 2023.

Зауважимо, що до Полісся Бойко виступав за київські ЦСКА, Оболонь і Динамо, а також за Кривбас, Малагу, Бешикташ і Дніпро. У складі останнього Денис провів, ймовірно, найуспішніший період кар'єри, вершиною якої став фінал Ліги Європи 2015 року.