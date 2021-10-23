У четвер увечері Зоря здобула першу перемогу для українських команд на групових етапах єврокубків поточного сезону. Луганці страждали протягом першого тайму у Софії і повністю трансформувалися по перерві.

ЦСКА Софія – Зоря: перша перемога України в осінніх єврокубках, шедевр Сайядманеша маскує страх Скрипника

Захисник Зорі Денис Фаворов у інтерв'ю Футбол 24 розповів про враження від матчу з ЦСКА, проаналізував роботу суддівської бригади, що викликала резонанс, та спробував знайти причини невдалого виступу українських команд у єврокубках.

"У єврокубках арбітри судять зовсім по-іншому"

– Гра була важкою, ми підходили до неї без перемог у двох попередніх турах. Тому найважливіше значення мав результат. Перший тайм видався особливо непростим, однак ми перетерпіли і досягли позитивного рахунку.

– Тайми справді видалися різними. Що відбулося у перерві і чи справді мала місце якась особлива розмова у роздягальні?

– Ми все самі бачили і розуміли – перший тайм давався нам важче. У суперника все краще виходило, а у нас – навпаки. Треба було терпіти. Виходимо з того, що маємо. Зараз складний період, чимало травмованих футболістів. Дуже щасливі, що здобули три очки.

– Після матчу футболісти ЦСКА та болгарські вболівальники в один голос нарікали на австрійських суддів на чолі з Мануелем Шюттенгрубером. На вашу думку, ці скарги обґрунтовані?

– Розумієте, в єврокубках арбітри судять зовсім по-іншому, дають більше грати, інтенсивність гри є вищою. Взагалі, це не наша справа. Ми маємо виходити на поле і здобувати результат. Власне, що ми і зробили. А те, що там хтось каже – другорядне.

"В Аллах'яра цей удар раз на п'ять матчів стається"

– У компенсований час ви пішли у жорсткий підкат у центрі поля. Ви уважно дивилися на рефері і, склалося враження, завмерли в очікуванні кольору картки, яку суддя витягне з кишені. Серце йокнуло?

– Я про це думав, але насправді не сказав би, що зіграв дуже грубо. Фолив збоку, не прямою ногою, як, наприклад, зіграв футболіст ЦСКА в епізоді з вилученням. До того ж це відбулося одночасно з моментом, коли мій опонент віддавав передачу. Звичайний тактичний фол. Я просто по-іншому не діставав його.

– Ще один резонансний епізод трапився десятьма хвилинами раніше. М'яч знайшов вашу руку після сейву Дмитра Мацапури.

– До нас якось навіть представники комітету арбітрів нещодавно приїжджали і пояснювали нам про нововведення у правилах. Зокрема, йшла мова про трактування гри рукою, яка тягне на пенальті. У мене рука перебувала у природньому становищі, відстань була маленькою. М'яч просто влучив у руку, я не грав нею. Тому вони можуть говорити скільки завгодно – пенальті це чи ні. Я ж вважаю, що це звичайний тиск на суддю. Як на мене, арбітр впорався, витримав все це і відпрацював на високому рівні.

– Гол Аллах'яра не лише подарував нам перемогу, а й став окрасою всього туру у Лізі конференцій. Як у колективі відреагували на удар іранця?

– У нього цей удар раз на п'ять матчів стається. Ми зараз жартуємо – протягом найближчих п'яти поєдинків більше такого не повториться. Можливо, вже після цього він заб'є наступний гол. Насправді усі дуже задоволені, враховуючи малюнок гри у Софії.

"Рома? Якщо чесно, то були трохи шоковані"

– Не дозволяв Зорі почуватися на самоті голосний вболівальник на трибунах. На полі відчували його підтримку?

– Так, було чути його. Ми навіть у роздягальні спілкувалися про це з хлопцями. Молодець взагалі… Людина просто перекрикувала усіх вболівальників, весь стадіон. Було дуже приємно. Ми йому подякували, підійшли після гри.

– Вдалося з ним поспілкуватися?

– Відстань була пристойна, тому багато не розмовляли. Однак ще раз хочу подякувати йому за важливу для нас підтримку.

– Згодом з'явилася інформація про побиття нашого фаната.

– Коли ми повернулися в Україну, до нас теж дійшли ці чутки. Але деталями, на жаль, не володію.

– Коли саме ви дізналися про результат матчу у Норвегії, де Буде-Глімт розтрощив Рому 6:1?

– Вже після свого матчу, дорогою у готель. Якщо чесно, то були трохи шоковані. Те, що у Норвегії команда, яка грає, ми на собі відчули. Просто цікаво було, який склад Рома виставила з огляду на такий рахунок. Моурінью ніколи так не програвав, тому були здивовані.

– Перемога Буде-Глімта суттєво ускладнила шанси Зорі на вихід з групи.

– Як би там не було, ми віримо у підсумковий успіх. Який сенс змагатися на полі і не вірити? Боротимемося до кінця. Ми дивимося на себе і виходимо з того, що маємо. Старатимемося взяти очки по максимуму.

"Зараз наш футбол не розвивається"

– Зоря отримала велику порцію критики за останні матчі: тут і невдалі виступи у єврокубках, і погром 1:6 від Шахтаря. Як ви це сприймали?

– Ми бачимо, слухаємо і читаємо все це. Певною мірою критика заслужена. Адекватну критику сприймаємо нормально. Це такий процес… Взяти до прикладу гру з Шахтарем. Наш тренер має певну філософію і хоче, щоб ми вірили в неї і притримувалися своїх принципів. Скажімо, зростали на основі своїх помилок. Так, ви запитаєте про шість м'ячів. Кому хочеться так програвати? Нікому. Поразка – це завжди поразка, 0:6 чи 0:3. Це довгий шлях, не можна на його третині казати "Та ні, Зоря погана". Потім Зоря виграла дві гри і вже нормальна. Все буде помітно і стане на свої місця наприкінці сезону.

– У єврокубках важко не лише Зорі, а й абсолютно всім представникам України. На вашу думку, в чому ключова причина цьогорічного провалу?

– Про Динамо і Шахтар не казатиму нічого – у них дуже важкі групи, це треба враховувати. Якщо бути відвертим, то у нашій країні футбол, якщо не погіршується, то стоїть на місці. Натомість інші країни підтягуються і нівелюють всю цю різницю, яка була раніше. Колись у нашому чемпіонаті були великі гроші і якісні легіонери. Відповідно рівень був вищим. Ми мали топові Шахтар, Динамо, Металіст, Дніпро, Чорноморець. Ми могли конкурувати на євроарені, а зараз наш футбол не розвивається.

– Зорі доводиться грати у непростому графіку. Чи зможе команда відновитися до недільного двобою з Колосом?

– Скажу так – Зоря може усе, що завгодно. Просто треба тільки вірити у це. І намагатися втілити це на полі.

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