Легіонер луганської Зорі Аллах'яр Сайядманеш отримав визнання за свої старання у переможному матчі проти ЦСКА Софія.

На сайті УЄФА завершилось голосування за найкращий гол третього туру Ліги конференцій. Перемогу у ньому здобув хавбек Буде-Глімт Патрік Берг, який поцілив у дев'ятку воріт Роми.

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Друге місце вболівальники віддали шедевральному м'ячу Аллах'яра Сайядманеша в поєдинку з ЦСКА Софія, цей гол у підсумку виявився переможним. Елегантна п'ята Томаша Чванчари (Яблонець) проти Раннерс посіла третє місце, а замкнув четвірку удар Пепа Б'єля (Копенгаген) у ворота ПАОКа.

Нагадаємо, Зоря здобула свою першу перемогу в Лізі конференцій та вирвалась на третю сходинку групи С.

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