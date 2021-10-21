Норвежці ошелешили іменитого суперника двома голами за 20 хвилин. Особливо красивим вийшов удар Берга, який поцілив у дев'ятку з-за меж карного майданчика. Перес відквитав один м'яч, але надії Роми на камбек виявилися абсолютно даремними.

Ліга конференцій: Буде-Глімт знищив Рому 6-ма голами і очолив групу Зорі, Тоттенхем програв Вітессу

По перерві Буде-Глімт відвантажив "вовкам" ще 4 голи. Найбільше старався Ерік Ботхейм, в активі якого хет-трик. Це був 1008-й матч у тренерській кар'єрі Моурінью – португалець вперше "ковтнув" 6 м'ячів.