"Я перебував поруч з моментами з непризначеними пенальті. Це мали бути 11-метрові удари. Йоан Бай обіграв суперника, а його штовхнули. Не знаю, чому суддя не призначив пенальті.

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Не думаю, що мені варто говорити про суддівство, але я так бачив ці моменти. У наступному епізоді гравець Зорі вибив м'яч рукою", – цитує Крастева Gong.bg.

До слова, луганці здобули перші три очки і розташувались на третій сходинці квартету С Ліги конференцій, ЦСКА Софія йде останнім. У наступному турі команди зустрінуться між собою вже у Запоріжжі.

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