Під час матчу Ліги конференцій ЦСКА Софія – Зоря (0:1) трапився неприємний інцидент на трибунах.

Місцеві стюарди побили вболівальника луганців, який емоційно радів успіху своєї команди.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

"Напишу коротко. Відразу після гола стюарди зривали наші прапори, а потім дуже сильно був побитий наш уболівальник, якого ви всі чули в трансляції", – йдеться в публікації Telegram-каналу вболівальників Зорі.

Додамо, що для Зорі це були перші очки в рамках групового етапу Ліги конференцій. 4 листопада луганці прийматимуть ЦСКА в Запоріжжі.

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