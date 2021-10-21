Віктор Скрипник стартовим складом, здавалося, задекларував намір грати в атаку. З перших хвилин на поле вийшли Шахаб, Сайядманеш, Гладкий та Громов. Можливо, луганці розраховували забити швидкий гол. Але як це зробити, вони явно не знали. Господарі відразу забрали м'яч під свій контроль і майже не віддавали його. Зрештою, Зоря не була проти. Жодного пресингу, мінімум спроб осмислено перейти на чужу половину поля. Єдине, що вдавалося ідеально, – підтверджувати закономірність останнього місця в групі найменш статусного єврокубка.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

ЦСКА грав ліпше. Не можна сказати, що володів тотальною перевагою, але моменти були. Інша річ, що болгари лупили по воротах за першої ліпшої нагоди. Зрозуміло, що про ефективність таких спроб говорити не доводиться. На 15-й хвилині господарі мали хороший шанс вийти вперед. Кайседо опинився без опіки й дотепно закинув на хід Вілдсхуту. Той замикав з правого кута воротарського – м'яч від Мацапури полетів на кутовий. Як виявилося, це був найгостріший момент першого тайму.

Поступово інтенсивність гри ЦСКА почала зменшуватися. Футболісти у червоних футболках і далі тримали м'яч на чужій половині, але без особливої гостроти. Лише одного разу біля воріт Мацапури було по-справжньому спекотно. Почалося все з чи не єдиної атаки Зорі у першій половині. Громов намагався втекти від захисників, але втратив м'яч на межі штрафного. У відповідь Йомов промчав правим флангом і прострілив уздовж воріт. Кайседо спробував замкнути у стрибку – повз м'яч.

За перший тайм футболісти Зорі виконали лише 45 точних пасів. Тобто одна успішна передача за хвилину! Другу половину підопічні Віктора Скрипника почали набагато активніше, на 46-й хвилині отримавши право на штрафний. Булеца не зумів перехитрити Бузато. Вже не можна було говорити про перевагу жодної з команд. Рівна боротьба між штрафними майданчиками без особливої гостроти.

Все змінилося по завершенні першої години гри. На 61-й Зоря заробила перший (!) для себе кутовий. Цей стандарт допоміг луганцям закріпитися на останній третині поля. Знову штрафний. Цього разу зі ще кращої позиції. Шахаб нікому не віддає м'яч, і правильно робить. Після потужного удару Захеді ЦСКА рятує лише майстерність Бузато. Ще одна атака гостей, і вже навіть голкіпер безсилий. Сайядманеш отримав м'яч зліва на лінії штрафного. Іранець розвернувся і відразу вистрілив під дальню стійку. Красиво. Без шансів. Зоря повела у рахунку.

А що ЦСКА? Належної відповіді господарів не було. Луганці відчули упевненість, що позначилося на грі. Вони почали краще тримати м'яч, а ще – атакувати. Українська команда справді заволоділа ініціативою. Швидкі випади з мінімальною кількістю пасів ставили захисників у глухий кут. Водночас сумбурність заважала Зорі подвоїти перевагу.

Справжній вибух емоцій на 84-й хвилині. Масована атака ЦСКА. Господарі вимагають пенальті – арбітр ігнорує. Кутовий і удар з кількох метрів. Мацапура – герой. Розкішний сейв. Добивання і ще одна претензія на пенальті. Рефері сьогодні за українців. Адреналін на межі. Ніхто не хоче помічати Гладкого, який понад хвилину лежав на газоні, страждаючи від болю. Залишилося витерпіти п'ять компенсованих. ЦСКА поспішає. Дуже дарма. Тібо Вйон грубо фолить. Червона для француза. Вочевидь, і для надій господарів на порятунок.

Зоря вистояла. Є перша перемога України у груповому раунді цьогорічних єврокубків. Луганці з трьома очками піднялися на третє місце. Надія на плей-офф жива, але потрібно вигравати й наступні матчі.