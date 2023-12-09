"Можу сказати, що адаптація під час трьох перших тижнів роботи минула дуже добре. Починаючи з самого початку – те, як мене зустріли футболісти, керівництво клубу – це був дуже важливий етап і він додав мені мотивації. Звісно я за це усім дуже вдячний.

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Щодо самої роботи, то я був дуже задоволений самовіддачею футболістів на тренуваннях. Я побачив, що вони дійсно хотіли здобути ті важливі три очки і виконати те завдання, яке стоїть перед нами. Ну і, звичайно, за цей період я зробив для себе висновки, хто залишиться в команді, а хто – ні. Дуже добре, що були ось ці три тижні, які пішли усім на користь.

Кого з футболістів хотілось, але не вдалось залишити? Безумовно, це Бандура та Нємчанінов. Це ті гравці, на яких я дуже сильно розраховував. Вони зрозуміли з перших днів мене, а я – їх. Але так склалися обставини, що ми залишились без цих ключових футболістів.

Що змусило нас піти на таку радикальну кадрову революцію? Революція, це дещо голосно сказано. Але, дійсно є футболісти, яких я просто не бачу в складі у другому колі, і ми подякували їм за роботу. Але є і гравці, яких я дуже хотів залишити, але вони вирішили піти. Проте я впевнений, що на усі тепер вакантні позиції ми знайдемо футболістів, котрі будуть заслуговувати грати в Минаї.

Для мене найважливішим критерієм буде бажання футболіста чогось досягти у своїй кар'єрі. Мені потрібні гравці, які хочуть прогресувати, вчитися і хочуть бачити себе на високому рівні. Мені не потрібні люди, які просто грають і очі в них не горять. Нас цікавлять молоді талановиті українці. З чемпіонату U-19, Другої, Першої чи Прем'єр-ліги.

Щодо Єгора Твердохліба... Це дуже талановитий молодий футболіст, котрий вже є лідером цього Миная. Я буду безмежно радий, якщо у мене буде такий гравець. Але так само я буду радіти, якщо його придбає сильніший клуб, де він зможе прогресувати. Я йому бажаю тільки найкращого! Я впевнений, що він буде прогресувати. І якщо він залишиться, то обіцяю, що зможу зробити так, аби він виріс і як футболіст, і в ціні.

Я так само як і три тижні тому вірю в те, що з цими футболістами можна вирішувати завдання – зберегти прописку в УПЛ. Єдине, потрібно вірити усім так, як я в це вірю! Якщо гарно стартуємо навесні, все може кардинально змінитися і все буде виглядати вже не так безнадійно", – цитує Любеновіча офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши лише 6 очок (має один матч в запасі).

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