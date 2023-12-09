"Могу сказать, что адаптация во время трех первых недель работы прошла очень хорошо. Начиная с самого начала – то, как меня встретили футболисты, руководство клуба – это был очень важный этап, и он добавил мне мотивации. Конечно, я за это всем очень благодарен.

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Что касается самой работы, то я был очень доволен самоотдачей футболистов на тренировках. Я увидел, что они действительно хотели получить те важные три очка и выполнить ту задачу, которая стоит перед нами. Ну и, конечно, за этот период я сделал для себя выводы, кто останется в команде, а кто нет. Очень хорошо, что были эти три недели, которые пошли всем на пользу.

Кого из футболистов хотелось, но не удалось оставить? Безусловно, это Бандура и Немчанинов. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, а я – их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов.

Что заставило нас пойти на столь радикальную кадровую революцию? Революция, это громко сказано. Но, действительно, есть футболисты, которых я просто не вижу в составе во втором круге и мы поблагодарили их за работу. Но есть и игроки, которых я очень хотел оставить, но они решили уйти. Однако я уверен, что на все теперь вакантные позиции мы найдем футболистов, заслуживающих играть в Минае.

Для меня важнейшим критерием будет желание футболиста чего-нибудь достичь в своей карьере. Мне нужны игроки, желающие прогрессировать, учиться и которые хотят видеть себя на высоком уровне. Мне не нужны люди, которые просто играют и глаза у них не горят. Нас интересуют молодые талантливые украинцы. С чемпионата U-19, Второй, Первой или Премьер-лиги.

Что касается Егора Твердохлеба... Это очень талантливый молодой футболист, уже лидер этого Миная. Я буду очень рад, если у меня будет такой игрок. Но так же я буду радоваться, если его приобретет более сильный клуб, где он сможет прогрессировать. Я ему желаю только наилучшего! Я уверен, что он будет прогрессировать. И если он останется, то обещаю, что смогу сделать так, чтобы он вырос и как футболист, и в цене.

Я так же, как и три недели назад, верю в то, что с этими футболистами можно решать задачу – сохранить прописку в УПЛ. Единственное, нужно верить всем так, как я в это верю! Если хорошо стартуем весной, все может кардинально измениться и все будет выглядеть уже не так безнадежно", – цитирует Любеновича официальный сайт закарпатцев.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу в турнирной таблице УПЛ последними, набрав всего 6 очков (имеет один матч в запасе).

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