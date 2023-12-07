Вже колишній оборонець Миная Дмитро Нємчанінов розповів, чому вирішив розірвати контракт з клубом.

– Дмитре, чому Минай залишає так багато досвідчених гравців?

– У Минаї йде урізання бюджету, тому гравці йдуть. Плюс деяких хлопців у складі не бачить головний тренер Желько Любеновіч.

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– Вас також не бачить?

– Ні, Любеновіч хотів, щоб я та Бандура залишились в команді. Але мені запропонували новий контракт на погіршених умовах, тому я ухвалив рішення піти. За інших хлопців я відповідати не буду.

– На який термін у вас був контракт з Минаєм?

– До літа 2024 року. Мені ще пропонували влітку перепідписати контракт. Я сказав, що без проблем, але треба обговорити фінансові умови. Я вирішив не поспішати і думав, що якщо мене сильно хочуть бачити в команді, то в кінці угоди мені запропонують новий контракт.

– У Миная є перед вами борги?

– Ні. В цьому плані в клубі все стабільно, затримок ніколи не було.

– Минай вже покинули ви, Бандура, Солдат, Вишневський та Панасенко. Хто ще буде йти?

– Дев'ять футболістів вже пішли. Окрім тих, кого ви назвали, Минай залишили Одарюк, Ралюченко, Мельник, Кравчук.

– Ким тоді Минай буде грати? Яка у клубу буде стратегія?

– Це питання краще поставити керівництву. Я не знаю, які плани у Миная на майбутнє, адже з команди пішло чотири захисники, на контракті залишилось всього два, один з яких орендований у Шахтаря – це Булеза. Напевно, будуть десь шукати гравців.

– Президент Миная Валерій Пересоляк спілкувався з командою?

– Ні. В клубі є люди, які завідують всіма справами. Саме вони доносять нам позицію президента, – сказав Нємчанінов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, закарпатці пішли на зимову паузу у турнірній таблиці УПЛ останніми, набравши лише 6 очок (мають один матч в запасі).

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