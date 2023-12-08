"Атмосфера в Минаї була на найвищому рівні, з Богдановичем (Володимиром Шараном, – прим.) у нас чудові відносини. Хлопці всі товаришували, жодних конфліктів і банд не було, як хтось думає. Коли Богданович від'їжджав з Ужгорода, то вся команда зібралася, щоб подякувати йому.

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Як в команді сприйняли відставку Шарана? Такі чутки в кулуарах ходили ще до матчу з Колосом. Але це футбол. Не було результату і керівництво вирішило щось змінити, влити в команду нову кров. Проте по факту вийшло, що змінили тренера на одну гру. Можна було це зробити вже під час зимового міжсезоння.

Ми попрацювали з Любеновічем два тижні. Желько також хоче зберегти колектив в УПЛ та розслабити футболістів. Подивимось, як воно буде. Коли Желько грав з нами в квадрат, то було видно, що свої футбольні навички він не розгубив. Як тренер, Любеновіч хоче грати у більш сучасний футбол: гра заточена вперед, короткі передачі, вихід із оборони в атаку через пас, а не вибивати м’яч.

Всі тренери хочуть грати в Барселону. Але в Барси були Піке, Хаві, Іньєста, Мессі, а в Минаї – Нємчанінов, Бандура, Панасенко, Солдат. Саме тому клуб називається Минай, а не Барселона. Треба розуміти, з якими гравцями грати в Барселону. Ніхто не забороняє грати у красивий футбол, але треба виходити з того, що маємо.

Якщо порівнювати Любеновіча із Шараном... Це два абсолютно різних тренери. Богданович більш суворий, а Любеновіч нам в перший день сказав: "Я хочу, щоб у вас завжди на обличчях була усмішка". Тренування мені нагадували дитячий садок – всі посміхаються, сміються. Любенович хотів розкріпачити футболістів. Але я не можу сказати, що Богданович був якимось тираном і забороняв сміятися", – сказав Нємчанінов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, сезон 2022/23 став найуспішнішим в історії Миная – Шаран зумів посісти з командою десяту сходинку. У поточній першості закарпатці не здобули жодної перемоги і пішли на зимову паузу останніми.

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