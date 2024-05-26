Головний тренер закарпатців Желько Любеновіч прокоментував поразку від Кривбаса (0:3) у 30-му турі чемпіонату України, яка позбавила його команду шансів на збереження прописки в еліті.

"У нас не було сил, як у попередніх іграх, розвернути цей рахунок, тому програли. Але я все одно вдячний своїм хлопцям за весняну частину чемпіонату. Вони показали, що справжні мужики, що в них є майбутнє.

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Чи не здається мені, що команда під моїм керівництвом стрибнула вище голови? Можна і так сказати. Вони цілеспрямовано йшли до цього. Вони не випадково зробили цей результат. 19 очок набрали навесні, у порівнянні з осінню, де було тільки 6. Билися до останнього туру за виживання. Я впевнений, що це заслужено.

Щодо подальших планів... У мене контракт ще рік, тож я поки в Минаї. Ми команду будували так, щоб, якщо, не дай Бог, вилетимо, усі футболісти залишилися на наступний рік.

Будемо сподіватися також, що продамо багато футболістів, тому що вони заслуговують залишитися в УПЛ, вони не повинні грати в Першій лізі. Тому я всім раджу подивитися за нашими футболістами, тому що дійсно вони цього заслуговують. Вони за ці 3 місяці виросли як футболісти, і вони можуть грати в інших командах УПЛ.

Думаю, що перед стартом у Першій лізі Минай суттєво зміниться. Буду сподіватися, що продамо футболістів, що вони підуть на підвищення. Але все одно, думаю, достатньо футболістів залишиться. Ті, які менше грали зараз весною, може вони вже готові грати. У нас завдання стоїть одразу повернутися в УПЛ, ми все робитимемо для цього", – сказав Любеновіч у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Минай за підсумками сезону набрав 25 очок, посів передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ і новий розіграш розпочне у другому за силою дивізіоні.

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