"У нас не было сил, как в предыдущих играх, развернуть этот счет, поэтому проиграли. Но я все равно благодарен своим ребятам за весеннюю часть чемпионата. Они показали, что настоящие мужики, что у них есть будущее.

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Не кажется ли мне, что команда под моим руководством прыгнула выше головы? Можно и так сказать. Они целенаправленно шли к этому. Они не случайно сделали этот результат. 19 очков набрали весной, по сравнению с осенью, где было только 6. Бились до последнего тура за выживание. Я уверен, что это заслуженно.

Относительно дальнейших планов... У меня контракт еще год, поэтому я пока в Минае. Мы команду строили так, чтобы, если, не дай Бог, вылетим, все футболисты остались на следующий год.

Будем надеяться также, что продадим много футболистов, потому что они заслуживают остаться в УПЛ, они не должны играть в Первой лиге. Поэтому я всем советую посмотреть за нашими футболистами, потому что действительно они этого заслуживают. Они за эти 3 месяца выросли как футболисты, и они могут играть в других командах УПЛ.

Думаю, что перед стартом в Первой лиге Минай существенно изменится. Буду надеяться, что продадим футболистов, что они пойдут на повышение. Но все равно, думаю, достаточно футболистов останется. Те, которые меньше играли сейчас весной, может они уже готовы играть. У нас задача стоит сразу вернуться в УПЛ, мы все будем делать для этого", – сказал Любенович в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Минай по итогам сезона набрал 25 очков, занял предпоследнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и новый розыгрыш начнет во втором по силе дивизионе.

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