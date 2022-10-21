Роберт Лєвандовскі не помітив жодної різниці між забиванням голів у Бундеслізі та Прімері.

Вчорашнім дублем у ворота Вільяреала новачок Барселони оформив 11 голів у своїх 10 дебютних матчах чемпіонату Іспанії. Таких показників Прімера не бачила 26 років, повідомляє MisterChip.

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Останнім, хто забив мінімум 10 м'ячів у своїх дебютних 10 матчах Прімери був бразилець Роналдо. Після цього чемпіонат бачив зливу зірок, але ніхто не міг повторити досягнення Феномена. Лєвандовскі у свої 34 роки відразу адаптувався після переїзду з Баварії, де він також колотив голи пачками. З 11 м'ячами поляк впевнено очолює перегони бомбардирів, а його найближчі переслідувачі – Борха Іглесіас та Хоселу (по 7 точних ударів).

Нагадаємо, нещодавно Лєвандовскі став першим володарем трофея імені Герда Мюллера за свої бомбардирські подвиги минулого сезону (57 голів в іграх за Баварію та збірну Польщі).

Estos son los últimos 5 jugadores que marcaron 10+ goles en sus 10 primeros partidos en La Liga:



Cruyff en 1974

Krankl en 1978

Romário en 1993

Ronaldo en 1996

Lewandowski en 2022



TODOS DEL BARCELONA. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 20, 2022

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