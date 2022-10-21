Левандовски уже написал историю в Барселоне – таких показателей не имели даже Роналду с Месси
Роберт Левандовски не заметил никакой разницы между забиванием голов в Бундеслиге и Примере.
Вчерашним дублем в ворота Вильярреала новичок Барселоны оформил 11 голов в своих 10 дебютных матчах чемпионата Испании. Таких показателей Примера не видела 26 лет, сообщает MisterChip.
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Последним, кто забил минимум 10 мячей в своих дебютных 10 матчах Примеры, был бразилец Роналдо. После этого чемпионат видел ливень звезд, но никто не мог повторить достижение Феномена. Левандовски в свои 34 года сразу адаптировался после переезда из Баварии, где он также колотил голы пачками. С 11 мячами поляк уверенно возглавляет гонку бомбардиров, а его ближайшие преследователи – Борха Иглесиас и Хоселу (по 7 точных ударов).
Напомним, недавно Левандовски стал первым обладателем трофея имени Герда Мюллера за свои бомбардирские подвиги в прошлом сезоне (57 голов в играх за Баварию и сборную Польши).
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