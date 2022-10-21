Роберт Левандовски не заметил никакой разницы между забиванием голов в Бундеслиге и Примере.

Вчерашним дублем в ворота Вильярреала новичок Барселоны оформил 11 голов в своих 10 дебютных матчах чемпионата Испании. Таких показателей Примера не видела 26 лет, сообщает MisterChip.

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Последним, кто забил минимум 10 мячей в своих дебютных 10 матчах Примеры, был бразилец Роналдо. После этого чемпионат видел ливень звезд, но никто не мог повторить достижение Феномена. Левандовски в свои 34 года сразу адаптировался после переезда из Баварии, где он также колотил голы пачками. С 11 мячами поляк уверенно возглавляет гонку бомбардиров, а его ближайшие преследователи – Борха Иглесиас и Хоселу (по 7 точных ударов).

Напомним, недавно Левандовски стал первым обладателем трофея имени Герда Мюллера за свои бомбардирские подвиги в прошлом сезоне (57 голов в играх за Баварию и сборную Польши).

Estos son los últimos 5 jugadores que marcaron 10+ goles en sus 10 primeros partidos en La Liga:



Cruyff en 1974

Krankl en 1978

Romário en 1993

Ronaldo en 1996

Lewandowski en 2022



TODOS DEL BARCELONA. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 20, 2022

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