"По-перше, я дуже радий за нього. У нього були певні можливості, але тут дуже складно. Потім прийшов Лєвандовскі, куди я мав його діти?

Барселона та Атлетіко закрили трансфер Грізманна за смішну суму

Часом виступати в іншому клубі значно легше, ніж у Барселоні. Я дуже радий за нього, тому що він цього заслуговує. Я дуже ціную Жутглу, але зараз він в іншій команді", – наводить слова Хаві AS.

Нагадаємо, влітку Барса відпустила 23-річного нападника в Брюгге всього за 5 млн євро. Жутгла став справжнім відкриттям старту сезону – 8 голів та 5 асистів у 14 матчах. Зокрема, форвард оформив 2+2 у трьох турах ЛЧ.

Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, Брюгге з Соболем переграв Атлетіко, Порту здолав Байєр