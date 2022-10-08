"Прийшов Лєвандовскі, куди я мав його діти?": Хаві не шкодує про продаж сенсації ЛЧ за копійки
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не надто засмучений, що Ферран Жутгла демонструє топ-футбол в іншому місці.
"По-перше, я дуже радий за нього. У нього були певні можливості, але тут дуже складно. Потім прийшов Лєвандовскі, куди я мав його діти?
Барселона та Атлетіко закрили трансфер Грізманна за смішну суму
Часом виступати в іншому клубі значно легше, ніж у Барселоні. Я дуже радий за нього, тому що він цього заслуговує. Я дуже ціную Жутглу, але зараз він в іншій команді", – наводить слова Хаві AS.
Нагадаємо, влітку Барса відпустила 23-річного нападника в Брюгге всього за 5 млн євро. Жутгла став справжнім відкриттям старту сезону – 8 голів та 5 асистів у 14 матчах. Зокрема, форвард оформив 2+2 у трьох турах ЛЧ.
Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, Брюгге з Соболем переграв Атлетіко, Порту здолав Байєр