Польський нападник вранці попрощався зі вже колишніми одноклубниками, тренерським штабом на чолі з Юліаном Нагельсманном, працівниками команди, а також з босами Хасаном Саліхаміджічем та Олівером Каном, інформує Bild.

Лєвандовскі сильно роздратував фанатів Баварії – від'їзд поляка супроводжували криками на славу Реала

Після розмови Лєвандовскі подарував кожному пляшку шампанського Armand de Brignac (вартість – від 320 євро) у спеціальній коробці з його підписом та фото. Окрім цього, 33-річний футболіст остаточно залагодив конфліктні моменти з керівниками клубу, які виринали у пресі минулого тижня.

Після розмови Саліхаміджіч сказав: "Роберт пройшов до мене в офіс. Ми знову розмовляли 15 хвилин, про все поговорили та все вияснили". Кан же заявив, що сторони розійшлись у хороших відносинах і будуть підтримувати зв'язок у майбутньому. Сам Лєвандовскі був більш говірким.

"Мені сумно, але тепер я можу рухатися далі з чистим серцем. Завжди буду вдячний Баварії – не лише за виграні трофеї, а й за моменти, які тут прожив. Подякував усім за підтримку, за все, що для мене робили. Це був емоційний та складний момент для мене.

У нас із Саліхаміджічем усе гаразд. Я з усіма зустрівся і подякував їм за все. Ніколи не забуду все, що отримав і пережив тут. Це найважливіше для мене. Останні кілька тижнів виявилися складними для всіх. Фанати ж назавжди залишаться у моєму серці", – цитує футболіста Sky Sport Deutschland.

Це ще було не все. У соцмережах Лєвандовскі опублікував фото з усіма виграними трофеями. "Разом ми написали історію! 8 років незабутніх спогадів із чудовою командою. Спасибі, Баваріє", – завершив прощання поляк.