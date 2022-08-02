Польский нападающий утром простился с уже бывшими одноклубниками, тренерским штабом во главе с Юлианом Нагельсманном, работниками команды, а также с боссами Хасаном Салихамиджичем и Оливером Каном, сообщает Bild .

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После разговора Левандовски подарил каждому бутылку шампанского Armand de Brignac (стоимость – от 320 евро) в подарочной коробке с его подписью и фото. Кроме этого, 33-летний футболист окончательно уладил конфликтные моменты с руководителями клуба, возникающими в прессе на прошлой неделе.

После разговора Салихамиджич сказал: "Роберт прошел ко мне в офис. Мы снова разговаривали 15 минут, все выяснили". Кан же заявил, что стороны разошлись в хороших отношениях и будут поддерживать связь в будущем. Сам Левандовски был более говорлив.

"Мне грустно, но теперь я могу двигаться дальше с чистым сердцем. Всегда буду благодарен Баварии – не только за выигранные трофеи, но и за моменты, которые здесь прожил. Поблагодарил всех за поддержку, за все, что для меня делали. Это был эмоциональный и сложный момент для меня.

У нас с Салихамиджичем все хорошо. Я со всеми встретился и поблагодарил их за все. Никогда не забуду все, что получил и пережил здесь. Это самое важное для меня. Последние несколько недель оказались сложными для всех. Фанаты же навсегда останутся в моем сердце", – цитирует футболиста Sky Sport Deutschland .