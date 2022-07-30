"Мій відхід жодним чином не стосувався Холанда. Я той хлопець, для якого головне правда, навіть якщо не зовсім приємна для мене. Я не хочу говорити про те, що саме сталося. Але ні, я не бачив проблеми, якби Холанд приєднався до мюнхенської Баварії.

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У мене були дуже добрі стосунки з товаришами по команді, з персоналом, з тренером, і усіх цих речей мені не вистачатиме, бо я чудово провів час там. Ми були не тільки друзями на полі, але й чимось більшим. Але, зрештою, цей розділ закінчився, і я відкриваю новий розділ у своєму житті і новий розділ у своїй кар'єрі. Зараз найкращий час, щоб піти з Баварії і приєднатися до Барселони.

Я відчуваю, що у правильному середовищі, у правильному місці. Упродовж останніх тижнів з Баварією було багато політики. Клуб намагався знайти аргумент, чому вони можуть продати мене, бо раніше це було важко пояснити вболівальникам. І я повинен був прийняти це, хоча там було сказано багато лайна про мене. Багато неправди, але, зрештою, я знав, що фанати навіть у цей період все ще мене дуже підтримують", – наводить слова Лєвандовскі Goal.

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