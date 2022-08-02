Вболівальники Баварії не приховують свого зневажливого ставлення до Роберта Лєвандовскі, який перейшов у Барселону.

Вчора поляк відвідав базу мюнхенців, щоб попрощатися з персоналом і колишніми партнерами.

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Біля воріт зібрався невеличкий натовп фанатів Баварії, але зовсім не для подяки вчорашньому улюбленцю. Коли Лєвандовскі покидав базу на автомобілі, то йому закричали "Hala Madrid!". Вочевидь, вболівальники німецького клубу не хочуть бачити успіхи зірки у футболці Барселони.

Нагадаємо, Лєвандовскі зі своїм агентом понад місяць тиснули на Баварію і таки досягли свого. Трансфер 33-річного бомбардира коштував 40 млн євро+10 млн бонусами.

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