Іспанська преса стверджувала, що польський форвард повністю підтримує Хаві й не хоче, щоб він покидав команду. Лєвандовскі навіть кілька разів зустрічався з тренером, щоб переконати його залишитися. Але, схоже, це було лише лицемірство з боку Роберта.

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Як повідомляє Meczyki з посиланням на слова Жерара Ромеро, Лєвандовскі був однією з проблем в роздягальні, а іншою – Ґюндоґан. Обидва футболісти не підтримували Хаві й боролися проти нього.

Нагадаємо, що Хаві нещодавно оголосив про відхід з Барселони після завершення сезону. Наразі каталонці підшукують нового наставника.

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