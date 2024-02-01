У 2000 році Мессі підписав свій перший контракт із Барселоною. Технічний секретар клубу Карлес Решак наполіг на тому, щоб каталонський клуб підписав угоду з талановитим аргентинцем прямо в тенісному клубі Pompeia під час зустрічі з його батьками. Це сталося в той момент, коли сім'я Лео почала хвилюватися через відсутність гарантій з боку каталонського клубу – Барселона не хотіла давати остаточну відповідь щодо контракту для Мессі.

Холанд роздумує над переходом у Реал – нагорода Мессі стала останньою краплею

Зрештою, Решак написав умови угоди ручкою на серветці, зобов'язуючись взяти питання з контрактом для Мессі під свій особистий контроль. Як інформує La Vanguardia, саме цю серветку Барселона виставить на аукціон, який відбудеться в період з 18 по 27 березня під патронатом британської компанії Bonhams. Стартова ціна лота складе 300 000 фунтів (близько 350 000 євро).

На документі стоїть підпис першого представника Мессі, Орасіо Гаджіолі.