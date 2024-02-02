Испанская пресса утверждала, что польский форвард полностью поддерживает Хави и не хочет, чтобы он покидал команду. Левандовски даже несколько раз встречался с тренером, чтобы убедить его залиться. Но, похоже, это было лишь лицемерие со стороны Роберта.

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Как сообщает Meczyki со ссылкой на слова Жерара Ромеро, Левандовски был одной из проблем в раздевалке, а другой – Гюндоган. Оба футболиста не поддерживали Хави и боролись против него.

Напомним, что Хави недавно объявил об уходе из Барселоны после завершения сезона. Сейчас каталонцы подыскивают нового наставника.

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