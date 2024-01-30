Нападающий Барселоны Роберт Левандовски считает, что главный тренер Хави не виноват в результатах команды.

Решение испанского специалиста покинуть команду огорчило польского форварда. Роберт Левандовски с несколькими партнерами даже разрыдались и уговаривали Хави остаться.

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Согласно информации Meczyki, на этом поляк не остановился. Нападающий еще раз приватно встретился с Хави и в очередной раз выразил печаль по поводу решения тренера. Левандовски дал понять, что в кризисе Барселоны виноваты его партнеры, которые не сумели продемонстрировать лучший уровень.

Напомним, что каталонцы сейчас находятся на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 44 баллами. Барселона вылетела из Кубка Короля, а также проиграла в финале Суперкубка Испании.

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