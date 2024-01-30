Іспанський фахівець оголосив, що покине команду після завершення сезону 2023/24. Утім, результати Барселони (програні Кубок і Суперкубок, а також тільки 4 місце в чемпіонаті) можуть підштовхнути керівництво звільнити Хаві раніше.

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Форсування відходу іспанця призведе до того, що у каталонців бракуватиме коштів на нового тренера. Як повідомляє Relevo, якщо Барселона прямо зараз звільнить Хаві, то матиме на весь новий тренерський штаб лише 2,7 мільйона євро. Це 4% від усього зарплатного фонду клубу – саме такий відсоток передбачений регламентом економічного контролю Ла Ліги.

За таку суму знайти відповідну кандидатуру каталонці не зможуть. Або Хаві має відпрацювати до кінця сезону, або Барселона та фахівець розірвуть контракт за обопільною згодою.

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