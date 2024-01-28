Наставник каталонців заявив після матчу з Вільяреалом (3:5), що по завершенню сезону покине команду. Для гравців рішення Хаві було несподіванкою.

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Як повідомляє Віктор Наварро, після тренування підопічні Хаві підійшли до нього, щоб запитати, чи зможуть щось зробити, щоб він змінив свою думку. Зазначається, що нападник Роберт Лєвандовскі та захисник Жоау Канселу розплакались, розмовляючи з тренером. Хаві поговорив зі своїми гравцями й пояснив, чому вирішив покинути Барселону.

Нагадаємо, іспанський фахівець очолив "блаугранас" у листопаді 2021 року. Під керівництвом Хаві Барселона здобула титул чемпіона Іспанії в сезоні 2022/23 та виграла Суперкубок Іспанії.

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